Interior publica un visor dels refugis climàtics de Catalunya en cas d'onada de calor

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Protecció Civil de la Conselleria d'Interior de la Generalitat ha publicat aquesta setmana un visor amb tots els refugis climàtics disponibles a Catalunya en cas d'onada de calor --gen.cat/refugisclimatics--.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que es tracta d'un mapa interactiu amb un cercador per consultar els espais públics on els ciutadans que "no puguin aconseguir confort climàtic a casa", es puguin refugiar en situacions meteorològiques extremes, com biblioteques, piscines o centres cívics.

Actualment, les dades abasten més d'un miler de refugis climàtics a tot Catalunya, i la llista s'anirà actualitzant a mesura que es rebi informació dels diferents municipis.

Els refugis estan pensats "especialment" per a persones vulnerables, com nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.

El refugi climàtic també pot ser un parc amb molts arbres a l'exterior, i si és en un espai interior, es recomana mantenir una temperatura de 27 graus durant l'estiu i de 19 durant l'hivern, a més de ser accessible i que tingui bancs o cadires per seure i aigua de franc per beure.