Publicat 07/05/2026 21:10

Interior i Mossos donaran "totes les explicacions" sobre infiltrats en una assemblea docent

Archivo - Arxivo - Façana de la Conselleria d'Interior, a 12 de juliol de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
La policia afirma que realitza les seves funcions sobre en base de la legislació vigent i les seves competències

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han expressat la seva "voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries" als grups parlamentaris que ho demanin sobre la presumpta infiltració de 2 agents de paisà aquest dimecres en una assemblea de docents a Barcelona.

Segons explica la policia catalana en un comunicat aquest dijous, els Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats "sempre atenent a la legislació vigent" i conforme a les competències que tenen assignades.

Asseguren que la Policia de la Generalitat "treballa i treballarà" per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit.

Després de conèixer-se els fets, Junts, ERC, Comuns i la CUP han demanat que la consellera d'Educació de la Generalitat, Ester Niubó, i a la d'Interior, Núria Parlon, que expliquin si agents es van infiltrar en aquesta reunió.

COMUNICAT UNITARI DE SINDICATS DOCENTS

Els sindicats Ustec·Stes, Professors de Secundària, CGT Ensenyament i la Intersindical han demanat en un comunicat conjunt que el Govern doni explicacions i aclareixi si és una pràctica que ha realitzat des de l'inici de les mobilitzacions docents.

A més, sol·liciten la retirada del pla pilot de Mossos en escoles i la fi de "tota ingerencia" de cossos policials en els centres i el personal educatiu.

