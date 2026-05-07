Interior i Mossos donaran "totes les explicacions" sobre infiltrats en una assemblea docent

La policia afirma que realitza les seves funcions sobre en base de la legislació vigent i les seves competències
BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han expressat la seva "voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries" als grups parlamentaris que ho demanin sobre la presumpta infiltració de 2 agents de paisà aquest dimecres en una assemblea de docents a Barcelona.
Segons explica la policia catalana en un comunicat aquest dijous, els Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats "sempre atenent a la legislació vigent" i conforme a les competències que tenen assignades.
Asseguren que la Policia de la Generalitat "treballa i treballarà" per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit.
Després de conèixer-se els fets, Junts, ERC, Comuns i la CUP han demanat que la consellera d'Educació de la Generalitat, Ester Niubó, i a la d'Interior, Núria Parlon, que expliquin si agents es van infiltrar en aquesta reunió.
COMUNICAT UNITARI DE SINDICATS DOCENTS
Els sindicats Ustec·Stes, Professors de Secundària, CGT Ensenyament i la Intersindical han demanat en un comunicat conjunt que el Govern doni explicacions i aclareixi si és una pràctica que ha realitzat des de l'inici de les mobilitzacions docents.
A més, sol·liciten la retirada del pla pilot de Mossos en escoles i la fi de "tota ingerencia" de cossos policials en els centres i el personal educatiu.