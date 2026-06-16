Interior matisa que el pilot dels Mossos als centres "continua" i el seu seguiment s'avaluarà el 2027

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha matisat que la prova pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius "continua" amb els canvis que es van produir inicialment, que contemplen no afegir nous centres fins que s'avaluï el seu funcionament, les conclusions del qual es duran a terme en el primer trimestre del 2027.
El matís es produeix després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova es troba en "vies de paràlisis", una afirmació que segons fonts del Departament s'ha descontextualitzat.
Així, el pla segueix el seu curs després que a l'abril es fes públic i contemplés la participació de 14 centres, la xifra dels quals va descendir després de la polèmica que es va generar, si bé la consellera ha apuntat que la proposta va aflorar en un "moment inoportú".