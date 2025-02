Interceptat un patinet elèctric que arribava als 142 km/h a Santa Coloma (Barcelona)

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La policia local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha interceptat un patinet elèctric modificat il·legalment que podia arribar a una velocitat màxima de 142 quilòmetres per hora, superant un 468% el límit permès per a aquest tipus de vehicles, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

Els fets es van produir dijous passat, 30 de gener, quan els agents de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) de la policia local van detectar un vehicle de mobilitat personal amb característiques que indicaven que podia superar el límit màxim permès de 25 quilòmetres per hora.

Després de fer una inspecció tècnica, van comprovar que havia estat modificat i que podia arribar als 142 quilòmetres per hora, per la qual cosa el van immobilitzar per incompliment dels requisits de seguretat establerts en la normativa vigent i van sancionar el conductor amb una multa de 500 euros.