La instal·lació immersiva 'Maria Choir' de Maria Arnal rep una menció en els Premis S+T+Arts

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La instal·lació immersiva 'Maria Choir', coproduïda pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Barcelona Supercomputing Center per a l'exposició 'IA: Intel·ligència Artificial' i entrenada amb la veu de la cantant Maria Arnal, ha guanyat una menció honorífica en els Premis S+T+Arts.

Els Premis S+T+Arts, els guardons més rellevants en el sector de les arts digitals concedits per la Comissió Europea a través de la plataforma Ars Electronica, es lliuraran a Linz (Àustria) durant la celebració del festival entre el 4 i el 8 de setembre, ha informat aquest dimarts el CCCB en un comunicat.

'Maria Choir', comissariada per Lluís Nacenta i dirigida per Maria Arnal, és una instal·lació musical immersiva que convida els participants a explorar els límits del cant i l'escolta mitjançant la interacció en temps real amb una IA, i parteix d'un model entrenat amb la veu d'Arnal, que permet un duet entre visitant i la IA, que evoluciona en cada interacció convertint-se en un cor.