La Inspecció d'Educació impulsa un programa d'avaluació per millorar en llengua i matemàtiques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, mitjançant la Inspecció d'Educació, ha engegat aquest curs l'avaluació integrada per a la millora (AVIM), un model d'avaluació dels centres educatius per millorar els resultats en els àmbits lingüístic i matemàtic.
L'AVIM figura en el pla director de la Inspecció d'Educació 2025-2029 i combina l'avaluació interna del centre amb una d'externa per part de la Inspecció focalitzada en els àmbits de llengua i matemàtiques, informa el departament en un comunicat aquest dijous.
Des de començaments del curs 2025-2026, hi han participat 229 centres (114 en el primer trimestre i 115 en el segon) i l'elecció ha prioritzat centres on l'equip directiu no estigui en el primer mandat.
L'autoavaluació compta amb la implicació dels professors, la participació de la comunitat escolar i l'assessorament tècnic de la Inspecció d'Educació, i les valoracions aportaran "una visió global de la situació del centre", en què s'identificaran els punts forts i millorables.
D'altra banda, l'avaluació focalitzada o externa és una intervenció especialitzada de la Inspecció d'Educació, que se centra en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les competències en matemàtiques i en comunicació lingüística: l'actuació la duu a terme un equip de dos inspectors externs mitjançant observacions d'aula, entrevistes i l'anàlisi de produccions dels alumnes.
Els resultats de tots dos processos s'unifiquen en un informe d'avaluació, que elaboren els inspectors externs a partir de les conclusions; les valoracions es posen en coneixement de la comunitat escolar i l'equip directiu "ha de vetllar per incorporar les propostes".