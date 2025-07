Iniesta reivindica "l'esforç, sacrifici, compromís i dedicació" i els referents joves

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exfutbolista Andrés Iniesta ha reivindicat aquest dimecres "l'esforç, el sacrifici, el compromís i la dedicació" perquè els joves i persones de qualsevol edat aconsegueixin allò que es proposen, i defensa que hi hagi referents per a la gent jove.

"Podem disfressar-ho de moltes maneres, al final el que a un li porta a aconseguir la seva il·lusió des de petit segueix sent el treball, l'esforç, el compromís, ser honest i bon company", ha dit en la cerimònia del lliurament dels Premis Princesa de Girona 2025 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Creu que cal ensenyar als joves que tenen responsabilitat amb la societat, perquè darrere d'ells hi ha d'altres "més joves que es fixen en el que fan", i creu que encara que el món hagi canviat, hi ha valors que mouen a les persones.

Ha considerat important que els joves es deixin ajudar en l'àmbit psicològic i insisteix que no fa falta estar malament per anar a teràpia: "Tant de bo jo en el seu moment hagués tingut a disposició moltes de les coses que es tenen avui dia, i que n'hem de tenir consciència i intentar aprofitar".

"Cadascú de nosaltres es molt especial en la seva individualitat, però el que sempre he intentat i animo és a l'esforç, al fet que no deixin d'intentar-ho mai, que no es rendeixin, tenim un propòsit i una passió i cal anar a per ella", ha afirmat.