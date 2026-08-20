La iniciativa del Memorial Democràtic 'Testimonis a l'Aula' arriba a 80 centres i 1.600 alumnes

CONSELLERIA DE JUSTICIA - Arxiu
BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El Memorial Democràtic de Catalunya va impulsar durant el curs 2025-26 el recurs educatiu 'Testimonis a l'Aula', que ha arribat a 80 centres educatius i prop de 1.600 alumnes, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat aquest dijous.
Amb 106 tallers impartits, l'objectiu és que els alumnes tinguin una "aproximació rigorosa" als principals episodis de la història contemporània de Catalunya, posant el focus en la defensa dels drets humans i els valors democràtics.
Les sessions són conduïdes per testimonis, familiars, historiadors o periodistes d'episodis històrics com la Guerra Civil i l'exili republicà; els camps de concentració nazis, la resistència antifranquista o la repressió de la dictadura.
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, destaca que aquesta classe d'iniciatives "contribueixen a garantir que les experiències vinculades a la guerra, la deportació o la repressió continuïn interpel·lant a les noves generacions".
El 50,6% de les sessions han anat destinades als estudiants de l'ESO, mentre que un 45% eren per a Batxillerat i la resta per a universitats i programes especials; i només 20 dels 80 centres estan a Barcelona, ja que l'objectiu era estendre la iniciativa per tota Catalunya.
TEMES TRACTATS EN LES SESSIONS
Algunes de les sessions s'han dedicat a figures catalanes com Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen; Salvador Puig Antich, assassinat l'any 1974 i convertit en un símbol de la repressió franquista, o Antoni Benaiges, professor republicà afusellat a l'inici de la Guerra Civil.
No tots els tallers tenien un protagonista de referència, molts se centraven en processos històrics com la repressió exercida pel Tribunal d'Ordre Públic (TOP), la persecució del col·lectiu LGTBIQ+, i el paper del periodisme en temps de guerra.