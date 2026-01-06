La iniciativa 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya recapta més de 100.000 euros

Es destinaran 30.000 euros a projectes d'Unicef per assistir la infància de Gaza
BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
La iniciativa 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya ha recaptat 106.610 euros, un 60% més que l'any passat, quan es van obtenir 65.000 euros, ha informat l'emissora en un comunicat d'aquest dimarts.
Es tracta d'una iniciativa solidària de Ràdio Barcelona i el Casino de l'Aliança del Poblenou i, a través d'un acord amb Unicef, es destinarà gairebé un terç de la recaptació, 30.000 euros en total, a projectes d'Unicef per assistir a la infància a Gaza.
En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha participat al programa, ha anunciat una "aportació extraordinària" del Districte 11 de l'Ajuntament; i el director executiu d'Unicef a Espanya, José María Vera, ha lamentat que la majoria de nens a Gaza segueix en situació de malnutrició i que més de 58.000 han perdut a un o als dos progenitors.
SUBHASTA DE 53 OBJECTES DURANT 8 HORES
El programa, presentat per Rosa Badia, ha subhastat 53 objectes durant gairebé 8 hores de ràdio en directe, amb convidats com Jordi Évole, Manel Fuentes, Jordi Basté, Carlos Bayona, Àngel Llàcer i l'actor de la pel·lícula 'La sociedad de la nieve' Santi Vaca, entre altres.
L'objecte més "preuat" d'aquesta edició ha estat un vestit i un disc d'or signat per Rosalia, que s'ha licitat per 6.150 euros, seguit pel quadre amb la lletra de 'Paraules d'amor' de Serrat, il·lustrat per Mariscal, amb 4.750 euros.
El barret bombí de Sabina ha aconseguit els 4.100 euros; l'original d'Ibáñez, 3.500 euros; la peça de la creu de la Sagrada Família de Barcelona, 3.000 euros; i el quadre de TVBoy s'ha adjudicat per 2.750 euros, "confirmant l'atractiu de les obres d'art i patrimoni cultural".
ALTRES PECES
En l'àmbit esportiu i mediàtic han destacat les botes i samarreta signades per Pedri, adjudicades per 2.050 euros; la samarreta del 125 aniversari de l'Espanyol per 2.000 euros; i les botes d'Alexia Putellas per 1.400 euros.
També s'han licitat peces "singulars" com el 'Perro Sanxe', cedit pel president del Govern central, per 1.650 euros; un original de Julio Rey per 1.600 euros; i la maleta i pilota de rugbi de 'La sociedad de la nieve', signades per J.A. Bayona, que ha arribat als 1.200 euros.
D'altra banda, el Consorci de la Zona Franca ha fet una donació de 5.000 euros a la iniciativa; CC.OO. de Catalunya també ha col·laborat durant tota la campanya recollint joguines en els seus locals i ha fet una aportació de 2.500 euros; Els 40 ha aportat 1.500 euros; i El Corte Inglés 5.000 euros.