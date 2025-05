Ingressen a la presó els dos autors de l'assassinat a trets en un bar a Carballo, detinguts a Madrid i Barcelona

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 3 maig (EUROPA PRESS) -

Els dos presumptes autors de l'assassinat de José Luis Alvarado, un home de 33 anys de nacionalitat dominicana conegut com a 'Chelo el regidor', que va tenir lloc al bar Castro de Carballo (la Corunya) el passat 4 de desembre del 2024, han estat detinguts a Madrid i Barcelona. Aquests dos investigats de nacionalitat dominicana, de 33 i 29 anys, han ingressat a la presó provisional després de ser posats disposició del jutjat d'instrucció número 2 de la capital de Bergantiños.

Segons informa la Guàrdia Civil aquest dissabte en un comunicat, durant l'operació Regidom s'han produït aquestes detencions mig any després de diferents investigadors per detenir els dos autors que van irrompre en el bar situat al carrer Río Anllóns cap a les 20.00 del 4 de desembre, on es trobaven diversos clients, amb el rostre tapat i pistola en mà per matar a trets la víctima. Posteriorment, van fugir del lloc en patinet elèctric.

La Guàrdia Civil destaca la "sorprenent fredor i expertesa en l'ús d'armes de foc" dels dos assassins en un succés que "va causar gran alarma social" a la comarca de Bergantiños.

"La víctima va morir en l'acte a causa de les múltiples ferides de bala, i va sembrar el temor i la indignació entre els veïns de la tranquil·la localitat gallega davant de la inusitada brutalitat de l'atac", indica la Guàrdia Civil.