Ingressat a la UCI en estat greu per tètanus un jove de 17 anys a Catalunya

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
Un jove de 17 anys es troba ingressat en estat greu en la unitat de vigilància intensiva (UCI) d'un hospital català per tètanus, segons ha avançat el diari 'El País' i han confirmat fonts del Departament de Salut a Europa Press aquest dissabte.
El jove, que segons explica 'El País" no hauria estat vacunat pel rebuig de la seva família a les vacunes, hauria contret la malaltia després d'una caiguda que va requerir el seu trasllat a l'hospital, on va ser atès d'una fractura i diverses ferides de les quals es recuperava a casa sense majors problemes fins que va començar a sofrir símptomes neurològics característics d'aquesta malaltia.
Segons informa la Generalitat a través del Canal Salut, el tètanus és una malaltia infecciosa produïda per un bacteri que es troba generalment a la terra, les deposicions i les escombraries, encara que pot trobar-se en altres mitjans perquè és transportada per l'acció del vent.
Els símptomes de la malaltia inclouen febre, sudoració excessiva, taquicàrdia, hipertensió, bavejo i defecació incontrolable.
La Generalitat informa que el tètanus només es pot prevenir mitjançant la vacunació, que es duu a terme amb vacunes antitetàniques altament eficaces que s'administren en tres dosis als dos, quatre i onze mesos i, posteriorment, s'administren dues dosis de record als sis i onze o dotze anys.