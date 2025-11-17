Ingressa a la presó un passatger detingut a l'Aeroport de Barcelona amb 14 quilos de cocaïna

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a l'Aeroport de Barcelona un home que viatjava des del Perú, amb escala a Sao Paulo (Brasil), amb un total de 14,47 quilos de cocaïna de "gran puresa" enganxats a la roba i a l'interior d'un peluix del seu equipatge, per la qual cosa va ingressar a la presó per un presumpte delicte contra la salut pública.
Els agents van identificar l'home en un dels controls que el Grup de Policia Judicial contra el tràfic de drogues de l'aeroport, en què els agents poden escorcollar els equipatges i interrogar possibles portadors que provenen de "vols calents" de Sud-amèrica, els quals poden presentar nerviosisme i incongruències sobre el motiu del viatge, informa la Policia Nacional en un comunicat.
En aquest cas, les respostes de l'home quan va ser interrogat van fer sospitar els agents, per la qual cosa van escorcollar les seves pertinences i van trobar 10 planxes que a simple vista semblava cocaïna, a més de quatre paquets d'endolcidor i dos cilindres a l'interior d'un peluix amb la mateixa substància blanquinosa.