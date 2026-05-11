Un informe alerta que més de 1.200 escoles públiques catalanes no estan adaptades a la calor

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 1.200 escoles públiques catalanes no estan adaptades a la calor, segons un informe d'Equitat.org, que proposa reformar tots els centres educatius en un termini d'entre 5 i 10 anys, ha informat aquest dilluns mitjançant un comunicat.
Segons l'informe, 1.220 dels 2.500 centres públics són anteriors a l'any 2000 i no han estat reformats en adaptació climàtica, la qual cosa deixa la meitat de la xarxa educativa sense preparació per afrontar l'augment de les temperatures.
El director d'Equitat.org, Ismael Palacín, ha explicat que "les escoles de Catalunya es van dissenyar per a un clima que ja no existeix", i ha assegurat que endarrerir les reformes afecta l'aprenentatge, la salut i el benestar d'alumnes i docents.
L'informe preveu que a partir del 2030 hi hagi entre 22 i 65 dies a l'any amb més de 27 graus, i sosté que l'exposició perllongada a la calor perjudica el rendiment acadèmic i agreuja les desigualtats socials.
Entre les propostes hi ha un pla amb ventiladors i millores de ventilació i patis, a més d'un programa integral per adaptar totes les escoles i instituts públics al nou context climàtic.