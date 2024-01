Infermeres de Catalunya desconvoca la vaga i acorda amb Balcells millores organitzatives

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, i el sindicat Infermeres de Catalunya han arribat a un acord aquest dijous a la tarda per posar fi a la vaga indefinida per reclamar millores organitzatives i professionals, entre les quals destaca un estudi de càrregues de treball de les professionals d'infermeria i una taula bilateral entre el departament i l'organització cada dos mesos.

Ho han explicat fonts del sindicat que està en vaga des del 12 de desembre en protesta pel III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) després de més de sis hores de reunió amb el departament.

El sindicat i la Conselleria ja havien consensuat alguns aspectes com garantir el dret a la desconnexió digital amb la creació d'un "codi de desconnexió digital" el 2024 i reconèixer les infermeres com figures vàlides com a caps de torn i de guàrdia.

Un altre dels acords era estudiar les necessitats reals de la flota de vehicles del territori i augmentar-la d'acord amb aquesta avaluació durant el primer semestre del 2024 per poder garantir la cartera de serveis de l'atenció domiciliària en l'atenció primària.

Amb aquesta sèrie de millores s'acaben finalment les aturades indefinides després de cinc reunions amb el departament, dues de les quals han comptat amb la participació del conseller.