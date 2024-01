Infermeres de Catalunya demana "compromís" amb les seves demandes per posar fi a la vaga

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Infermeres de Catalunya ha reconegut l'esforç de la Conselleria de Salut de la Generalitat i dels seus interlocutors en la negociació però ha demanat "compromís" amb les seves demandes, quan fa un mes de la convocatòria de vaga indefinida en contra del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS.

"Deixem clar que fins que es pugui donar sortida a aquestes demandes les infermeres continuarem en vaga, continuarem fortes, unides als carrers i, per descomptat, als centres!", han advertit aquest divendres en un comunicat a les portes d'una nova manifestació dissabte a Barcelona.

Amb el lema 'Un govern que no inverteix en les seves infermeres és un govern que les condemna a l'exili', ha convocat una marxa a les 11 a la cruïlla de l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia que acabarà a l'estació de França per, segons afirma, que el Govern les "obliga a marxar a la recerca de millors condicions laborals i professionals".

També ha explicat que han consensuat algunes reclamacions amb el departament, com garantir el dret a la desconnexió digital amb la creació d'un codi de desconnexió digital el 2024 i reconèixer les infermeres com figures vàlides com a caps de torn i de guàrdia.

A més, han acordat estudiar les necessitats reals quant a la flota de vehicles del territori i augmentar-la a partir d'aquesta avaluació durant el primer semestre del 2024 per poder garantir la cartera de serveis de l'atenció domiciliària en l'atenció primària.

"Per nosaltres hi ha línies vermelles i demanem novament que existeixi el compromís del Govern per posar en marxa tot el que estigui al seu abast, mentre arriba la requalificació a la categoria A1 des del Ministeri de Sanitat ja que fa molts anys que estem amb aquesta situació i ja no podem més", han advertit.