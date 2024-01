Infermeres de Catalunya i Balcells es reuniran de nou la setmana que ve després d'un mes de vaga

Demanen un complement econòmic per desconvocar la vaga i el Govern ho veu "impossible"

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Infermeres de Catalunya i el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, reprendran les negociacions la setmana que ve a la cerca d'acords que posin fi a la vaga indefinida d'infermeria convocada ja fa més d'un mes i a les portes d'una mobilització el 2 de febrer a Madrid davant del Ministeri de Sanitat, quan Balcells es reunirà amb la ministra, Mónica García.

La presidenta del sindicat, Núria Guirado, ha reiterat en unes declaracions a Europa Press que el sindicat té dues "línies vermelles" per posar fi a la vaga: el reconeixement de les especialitats d'infermeria i un complement econòmic específic per al personal mentre no arribi la requalificació a la categoria A1 des del Govern central.

Reclamen un complement específic d'entre uns 400 i 600 euros al mes per a cada infermera i, segons Guirado, "si hi ha voluntat política" es pot trobar una fórmula perquè les infermeres rebin una partida d'aquestes característiques.

Infermeres de Catalunya va convocar una vaga indefinida a partir del passat 12 de desembre en protesta del III Acord de les condicions laborals del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS), que compta amb l'aval dels sindicats Metges de Catalunya, CCOO, UGT i Satse, afecta uns 55.500 treballadors sanitaris de Catalunya i contempla 320 milions addicionals cada any.

Des de llavors, han convocat nombroses manifestacions per reclamar millores laborals, s'han reunit quatre vegades amb el departament per mirar d'arribar a acords --una de les quals amb Balcells-- i, de fet, han consensuat algunes de les seves reclamacions amb Salut com garantir el dret a la desconnexió digital amb la creació d'un codi de desconnexió digital el 2024.

També han pactat reconèixer les infermeres com a figures vàlides com a caps de torn i de guàrdia i estudiar les necessitats reals de la flota de vehicles del territori i augmentar-la sobre la base d'aquesta avaluació durant el primer semestre del 2024 per poder garantir la cartera de serveis de l'atenció domiciliària en l'atenció primària.

No obstant això, el sindicat reclama que no n'hi ha prou amb aquests consensos i insisteix que per elles hi ha línies vermelles: "Demanem novament que existeixi el compromís del Govern per posar en marxa tot el que estigui al seu abast mentre arriba la requalificació a la categoria A1 des del Ministeri de Sanitat ja que fa molts anys que estem en aquesta situació i ja no podem més".

ESPERANÇA I "LLUITA UNITÀRIA" A MADRID

La ministra de Sanitat, Mónica García, i el conseller de Salut, Manel Balcells, es reuniran per primer cop el 2 de febrer en una reunió bilateral en la qual, entre altres aspectes, Catalunya demanarà l'ascens de la infermeria de la categoria A2 a la A1, i Guirado s'ha mostrat esperançada amb el resultat d'aquesta reunió.

El mateix dia, Infermeres de Catalunya es manifestarà a les portes del Ministeri per "fer pressió" en aquesta negociació i la presidenta del sindicat ha explicat que estan en contacte amb sindicats d'infermeria perquè s'afegeixin a la protesta infermeres de totes les comunitats autònomes.

De fet, celebraran una Assemblea Interterritorial d'Infermeres a Madrid el mateix dia per impulsar "una lluita unitària" de la infermeria en el conjunt de l'Estat.

SALUT

La Conselleria de Salut veu "impossible" la compensació econòmica que reclama el sindicat, que serviria perquè les infermeres cobressin com si fossin una categoria A1, perquè el III Acord de l'ICS està tancat i l'import que demanen ascendeix fins al voltant de 350 milions d'euros anuals.

Fonts del departament reclaquen que han invertit 800 milions d'euros en millores laborals el 2023 i adverteixen que "no és possible pagar diferent a les mateixes categories professionals dins del cos de funció pública" i cal una reclassificació per poder pagar aquests imports.

A més, insisteixen que aquest acord ja contempla un increment d'entre 1.700 i 2.200 euros per infermera per homologar el sou en el Siscat, "on sí que es van poder considerar graduades perquè no són estatutàries i no depenen de funció pública".

En relació amb les especialitats, el departament té "ple compromís" en el desplegament de l'especialitat i, per això, el III Acord de l'ICS preveu que totes les infermeres especialistes cobrin 1.500 euros addicionals.

Així mateix, treballa perquè les places que ocupen estiguin categoritzades com a especialistes, un procés que necessita obrir convocatòria d'oposició i que s'anirà desplegant, si bé "el reconeixement econòmic es percebrà immediatament".