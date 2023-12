Infermeres de Catalunya acusa Balcells de "tirar pilotes fora" per no millorar condicions

El dia després que Balcells va dir que demanarà a Sanitat més reconeixement per a les infermeres



BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

Infermeres de Catalunya ha acusat aquest dissabte al conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, de "tirar pilotes fora" cap al Govern central per no millorar condicions al col·lectiu.

Ho ha dit en una carta, recollida per Europa Press, signada pel secretari d'organització del sindicat, Octavi Rodríguez, i adreçada a Balcells, en el marc de la vaga indefinida contra el III Acord de les condicions laborals del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Ho ha fet el dia després que Balcells va avançar que Catalunya demanarà en la comissió delegada de recursos humans del Consell d'Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), en el qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, un millor reconeixement en la categoria professional de la infermeria i altres rols professionals de la sanitat catalana.

Davant aquesta situació, Rodríguez li ha demanat que exigeixi al Ministeri de Sanitat la modificació de la categoria A1 --que equival a una llicenciatura i tan sols inclou els metges-- i que alhora engegui "els mecanismes necessaris a Catalunya per a aquest reconeixement".

Ha assegurat que "no es tracta d'esperar i simplement de dependre del Govern central per a les millores", per la qual cosa ha insistit que reconegui en les seves competències els drets de les infermeres catalanes i els apliqui immediatament, en les seves paraules.

"Sembla que la seva intenció és que les infermeres, amb l'objectiu d'assolir un salari digne, haguem de malviure sense gaudir d'una vida personal ni tenir possibilitats de conciliació familiar", ha lamentat, i ha criticat textualment que Balcells està maquillant les xifres quant a salaris de les infermeres.

"CONSTANT FALTA DE CONSIDERACIÓ"

El sindicat ha lamentat que la "constant falta de consideració cap a la professió majoritària i les recents accions emprades, com l'ús de diners públics per pagar campanyes de rentat de cara de molts mitjans de comunicació", estan afectant la confiança i consideració de les infermeres cap al conseller i el Govern.

Ha reiterat que les protestes de les infermeres "tenen com a objectiu principal millorar el sistema de salut de Catalunya, la salut de les persones i un reconeixement laboral, professional i social de les infermeres".