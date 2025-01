La inestabilitat política, principal preocupació dels gestors del sector sanitari i social

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La incertesa associada a la inestabilitat política és una de les principals preocupacions dels gestors del sector sanitari i social, segons els resultats de la primera edició del 'Baròmetre de Situació Econòmica del Sector Salut i Social', impulsat per La Unió, una associació d'entitats sanitàries i socials.

A més, també destaca com febleses principals l'infrafinançament davant el creixement de les necessitats i la demanda, la planificació a llarg termini, l'equitat en el sistema de pagament, l'increment de costos laborals i la baixa productivitat, segons un comunicat de La Unió d'aquest dimecres.

El baròmetre identifica com fortaleses significatives el model de xarxa mixta de provisió (Siscat/Sisocat) i la col·laboració públic-privada (CPP).

Entre les reformes necessàries, destaquen la millora de l'equitat territorial en el finançament, la integració social i sanitària, l'impuls de la col·laboració públic-privada i la millora de la productivitat.

També fa referència a aspectes com l'IVA reduït en la compra de productes, equipaments i material sanitari per no agreujar l'increment de costos.