Registrat un nou terratrèmol de 6,9 a Sumatra, a l'oest d'Indonèsia

Europa Press/Contacto/Hariandi Hafid - Arxiu
MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Geològic d'Estats Units (USGS) ha informat aquest dissabte que s'ha registrat un nou terratrèmol de magnitud 6,9 a l'escala de Richter a Sumatra Septentrional després d'un primer tremolor a l'illa de Flores, al sud-oest del país asiàtic.
Segons les dades facilitades per l'USGS, el tremolor s'ha produït a les 10.54 hores (hora local) a set quilòmetres al nord-nord-oest de la ciutat de Pematangsiantar. El focus del sisme s'ha localitzat a una profunditat d'uns 183 quilòmetres.
L'epicentre del primer sisme, de 7,7 a l'escala de Richter, s'ha registrat a 68 quilòmetres d'Ende, a la província de Nusa Tenggara Timur. El moviment tel·lúric ha deixat almenys 14 víctimes mortals, si bé el balanç podria ser major.