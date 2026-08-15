Indonèsia.- Indonèsia registra un terratrèmol de magnitud 7,7 i descarta la possibilitat d'un tsunami

Europa Press/Contacto/Muhammad Rizky Febriansyah
MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un potent terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat la matinada d'aquest dissabte l'illa de Flores, al sud-oest d'Indonèsia, sense que de moment s'hagin registrat víctimes ni danys materials de consideració, segons ha informat l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) del país asiàtic.
El sisme s'ha produït a les 04:58 hores (hora local) amb el seu epicentre localitzat enfront de la costa nord de la illa i a una profunditat de tan sols 15 quilòmetres.
Les autoritats van emetre una alerta preventiva de tsunami per a les zones costaneres confrontants, la qual ha estat retirada poc després després d'avaluar l'evolució de la massa d'aigua.
"S'ha declarat finalitzada l'alerta primerenca de tsunami provocada pel terratrèmol", ha confirmat l'organisme meteorològic indonesi a través d'un comunicat oficial.
Així mateix, es van registrar rèpliques d'entre 5,6 i 6,1 de magnitud a la mateixa regió.
Indonèsia compta amb un ampli historial de sismes devastadors en situar-se en ple Cinturó de Foc del Pacífic, una de les regions amb major activitat sísmica i volcànica del planeta. Aquesta franja de gran inestabilitat tectònica s'estén des de Japó i Indonèsia fins a Califòrnia i Sud-amèrica.