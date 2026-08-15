Indonèsia.- Gairebé 40 morts a Indonèsia després d'un terratrèmol de magnitud 7,7 a l'illa de Flores

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MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un potent terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat la matinada d'aquest dissabte l'illa de Flores, al sud-oest d'Indonèsia, deixant almenys 38 morts i nombrosos ferits, segons han informat les autoritats locals del país asiàtic.
El cap de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB), el tinent general Suharyanto, ha informat des de Jakarta que 38 persones han mort com a conseqüència del sisme a Nusa Tenggara Oriental, segons ha recollit l'agència de notícies Antara.
Prèviament, la BNPB havia informat de 14 morts: sis a Manggarai; cinc a Manggarai Oriental i tres a Sikka. Així mateix, nombroses famílies s'han vist afectades pel tremolor i prop de 2.000 residents han hagut de ser evacuats, mentre que s'han registrat danys en nombrosos habitatges.
El sisme s'ha produït a les 04.58 hores (hora local) amb el seu epicentre localitzat davant la costa nord de la illa i a una profunditat de tan sols 15 quilòmetres, segons ha indicat l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) d'Indonèsia.
Després del tremolor, s'han registrat danys en el port de Lorens Say, en el districte de Sikka, a l'est de la illa. Així mateix, un hospital a Maumere ha resultat danyat, així com altres cinc terminals d'aeroports del país estan afectades.
Les autoritats van emetre una alerta preventiva de tsunami per a les zones costaneres confrontants, si ben va ser retirada poc després després d'avaluar la situació. "S'ha declarat finalitzada l'alerta primerenca de tsunami provocada pel terratrèmol", confirmava prèviament l'organisme meteorològic indonesi a través d'un comunicat oficial.
Poc després del terratrèmol, es van registrar rèpliques d'entre 5,6 i 6,1 de magnitud a la mateixa regió. Els equips de rescat continuen avaluant els danys a les zones afectades de l'illa de Flores, i s'esperen més detalls a mesura que continuïn les operacions de recerca i rescat.
Indonèsia compta amb un ampli historial de sismes devastadors en situar-se en ple Cinturó de Foc del Pacífic, una de les regions amb major activitat sísmica i volcànica del planeta. Aquesta franja de gran inestabilitat tectònica s'estén des de Japó i Indonèsia fins a Califòrnia i Sud-amèrica.