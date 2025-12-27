Publicat 27/12/2025 13:17

Desapareixen 4 membres d'una família espanyola en un naufragi a Indonèsia

Exteriors s'hi desplaça, contacta amb les famílies i el rescat pot durar 3 ó 4 dies

MADRID, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Una família espanyola de dos adults i dos nens ha desaparegut a Indonèsia després del naufragi d'un vaixell turístic. Dos espanyols MÉS van poder ser rescatats de l'embarcació, en què viatjaven onze persones, i es troben bé.

El vaixell transportava onze persones quan es va enfonsar aquesta passada nit prop de la illa de Padar, a les proximitats de la destinació turística de Labuan i a l'est de Bali.

L'equip de recerca i rescat de Labuan ha indicat que els desapareguts són una parella i els seus dos fills, mentre que el dispositiu d'emergència ha pogut salvar set persones, entre elles dos turistes espanyols, quatre tripulants i un guia turístic.

Fonts del Ministeri d'Exteriors han dit que estan en contacte amb les autoritats indonèsies i que el consolat de Jakarta s'ha activat sobre els dos espanyols supervivents de l'accident que estan "fora de perill", així com per desplaçar personal a Labuan i posar-se en contacte amb les famílies dels afectats.

"Un oficial de l'ambaixada ja ha arribat a Labuan", han avançat aquestes fonts diplomàtiques, i han afegit que les autoritats del país asiàtic els han confirmat que continuen les tasques de rescat i que podrien durar "fins a tres o quatre dies".

Les autoritats portuàries de la zona han atribuït el naufragi a condicions marítimes adverses, amb ones de fins a tres metres d'altura.

"Això va complicar la nostra tasca en la recerca inicial", ha declarat a l'agència indonèsia el director de l'autoritat portuària, Stephanus Risdiyanto.

La recerca dels quatre espanyols desapareguts continua aquesta jornada. Mentrestant, l'illa de Padar romandrà tancada al turisme aquest dissabte a causa de les condicions meteorològiques extremes.

