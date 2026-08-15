Indonèsia.- AMP.- Gairebé 50 morts a Indonèsia després d'un terratrèmol de magnitud 7,7 a l'illa de Flores

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MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un potent terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat la matinada d'aquest dissabte l'illa de Flores, al sud-oest d'Indonèsia, deixant almenys 47 morts i nombrosos ferits, segons han informat les autoritats locals del país asiàtic.
El cap de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB), el tinent general Suharyanto, ha informat des de Jakarta que altres 2.000 persones han hagut d'evacuar les seves llars com a conseqüència del sisme a Nusa Tenggara Oriental, segons ha recollit l'agència de notícies Antara.
El sisme s'ha produït a les 04.58 hores (hora local) amb el seu epicentre localitzat davant la costa nord de l'illa i a una profunditat de tan sols 15 quilòmetres, segons ha indicat l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) d'Indonèsia.
Després del tremolor, s'han registrat múltiples rèpliques i danys al port de Lorens Say, al districte de Sikka, a l'est de l'illa. Així mateix, un hospital a Maumere ha resultat danyat, així com altres cinc terminals d'aeroports del país estan afectades.
Les autoritats van emetre una alerta preventiva de tsunami per a les zones costaneres confrontants, si bé va ser retirada poc després després d'avaluar la situació. "S'ha declarat finalitzada l'alerta primerenca de tsunami provocada pel terratrèmol", confirmava prèviament l'organisme meteorològic indonesi a través d'un comunicat oficial.
Poc després del terratrèmol, es van registrar seqüeles d'entre 5,6 i 6,1 de magnitud a la mateixa regió, així com un altre de 6,9 a l'illa de Sumatra, a l'oest de Flores. Els equips de rescat continuen avaluant els danys a les zones afectades, i s'esperen més detalls a mesura que continuïn les operacions de recerca i rescat.
Indonèsia compta amb un ampli historial de sismes devastadors en situar-se en ple Cinturó de Foc del Pacífic, una de les regions amb major activitat sísmica i volcànica del planeta. Aquesta franja de gran inestabilitat tectònica s'estén des del Japó i Indonèsia fins a Califòrnia i Sud-amèrica.