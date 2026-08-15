Indonèsia.- AMP.- Almenys dos morts a Indonèsia després d'un terratrèmol de magnitud 7,7 a la illa de Flores

Europa Press/Contacto/Muhammad Rizky Febriansyah
MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un potent terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat la matinada d'aquest dissabte l'illa de Flores, al sud-oest d'Indonèsia, deixant almenys dos morts i dos ferits, segons han informat les autoritats locals del país asiàtic.
El sisme s'ha produït a les 04:58 hores (hora local) amb el seu epicentre localitzat enfront de la costa nord de la illa i a una profunditat de tan sols 15 quilòmetres, segons ha indicat l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) d'Indonèsia. Hores després, s'ha confirmat la defunció de dues persones.
"Evacuem una persona que va morir després de ser copejada per enderrocs d'un edifici", ha declarat sobre una de les víctimes el cap de la delegació de Recerca i Rescat local, en declaracions a l'agència de notícies indonèsia ANTARA.
Les víctimes, ha declarat, encara no han estat identificades i han estat trobades en la sala d'espera del port de Lorens Say, en el districte de Sikka, a l'est de l'illa, el qual ha resultat danyat pel terratrèmol. Així mateix, els altres dos ferits han estat traslladats a un hospital proper per rebre tractament intensiu.
Les autoritats van emetre una alerta preventiva de tsunami per a les zones costaneres confrontants, la qual va ser retirada poc després després d'avaluar l'evolució de la massa d'aigua.
"S'ha declarat finalitzada l'alerta primerenca de tsunami provocada pel terratrèmol", confirmava prèviament l'organisme meteorològic indonesi a través d'un comunicat oficial. Així mateix, es van registrar rèpliques d'entre 5,6 i 6,1 de magnitud a la mateixa regió.
Els equips de rescat continuen avaluant els danys i les víctimes a les zones afectades de la illa de Flores, i s'esperen més detalls a mesura que continuïn les operacions d'emergència.
Indonèsia compta amb un ampli historial de sismes devastadors en situar-se en ple Cinturó de Foc del Pacífic, una de les regions amb major activitat sísmica i volcànica del planeta. Aquesta franja de gran inestabilitat tectònica s'estén des de Japó i Indonèsia fins a Califòrnia i Sud-amèrica.