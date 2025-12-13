La visita de Messi a Calcuta acaba amb disturbis

MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El futbolista Leo Messi ha assistit aquest dissabte al Yuba Bharati Krirangan de Calcuta enmig de la seva gira per l'Índia, però la visita ha quedat interrompuda pels disturbis provocats pels aficionats de les graderies, que han trencat els seients i els han llançat al camp de abans que la policia carregués contra ells.
Els mitjans locals afirmen que, mentre el davanter argentí de l'Inter Miami passejava pel camp, una multitud es va agrupar al voltant abans que ell sortís del terreny de joc després d'uns 20 minuts. Aleshores els aficionats, alguns dels quals havien pagat molts diners per les entrades, van començar a destrossar les butaques i a llançar-les cap al camp.
La Federació de Futbol de l'Índia (AIFF) ho ha lamentat: "La Federació de Futbol de l'Índia està profundament preocupada pels successos esdevinguts al Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, on milers d'aficionats es van reunir per veure les estrelles mundials del futbol Lionel Messi, Luis Suárez i Rodrigo de Paul", diu en un comunicat.
"Es tractava d'un acte privat organitzat per una agència de relacions públiques. L'AIFF no va participar de cap manera en l'organització, planificació o execució d'aquest acte. A més, els detalls de l'esdeveniment no es van comunicar a l'AIFF, ni es va sol·licitar cap autorització a la federació. Instem tots els assistents a cooperar plenament amb les autoritats competents i a mantenir l'ordre. La seguretat de totes les persones implicades ha de seguir sent la màxima prioritat", afegeix.
Aquest mateix dissabte, l'exjugador del FC Barcelona ha inaugurart a Calcuta, on el 2011 va jugar un partit amistós en aquest mateix estadi davant de Veneçuela, una estàtua en honor seu de més de 20 metres.