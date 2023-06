Incorporen maquinària pesada i reactiven drons per buscar la dona d'Ullastrell (Barcelona)

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han incorporat maquinària pesada en el dispositiu de recerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) d'aquest divendres i han reactivat els drons per tenir més bona visibilitat que l'helicòpter.

En una anotació de Twitter, recollida per Europa Press, han explicat que concentren els treballs en dues zones, una de les quals seca i on hi ha acumulació de restes vegetals, en què faran servir la maquinària pesada.

A l'altra, afectada per l'aigua, hi treballen submarinistes tant dels Bombers com dels Mossos d'Esquadra.

En l'operatiu, hi participen diverses dotacions de tots dos cossos entre les quals la unitat subaqüàtica, la canina, la de drons, unitats terrestres i de prevenció activa forestal.

Dijous, els serveis d'emergències van identificar peces de roba de la dona desapareguda a diversos punts d'una riera seca de la localitat.

Treballen amb la hipòtesi que la dona era dins el cotxe on dimecres van trobar un home que havia mort, a la zona de Can Font.