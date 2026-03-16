'Incontrolable' de Kirk Jones guanya el premi a millor pel·lícula del Brain Film Fest

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El cineasta britànic Kirk Jones ha guanyat el Premi Solé Tura i el premi del públic a millor llargmetratge del Brain Film Fest 2026 per 'Incontrolable (I Swear)', un retrat de John Davidson, activista de la síndrome de Tourette.
La pel·lícula "captura amb sensibilitat i humor la vida d'un home que va transformar l'estigma social en una força de visibilització per a una comunitat poc coneguda", informa en un comunicat la Fundació Pasqual Maragall, impulsora del festival.
En la categoria de curtmetratge, el jurat ha atorgat el Premi Solé Tura a 'Trece gatos', de David Gaspar, una comèdia dramàtica que explora "l'evasió emocional, el trauma i els instints felins".
El premi del públic a millor curtmetratge ha estat per a 'Los perdedores', de Jesús Melgares, una obra "de caràcter social" que posa el focus en la ludopatía en menors.
Als premis de les seccions competitives se suma el Premi Especial del Brain Film Fest 2026, atorgat a Carla Simón, que va recollir el guardó honorífic el passat 11 de març en el marc de la inauguració del certamen.