Incidències a les carreteres, a Rodalies i al Metro per les pluges a l'àrea de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Tallada la B-20 a Santa Coloma i la circulació de trens entre Fabra i Puig i Montcada
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'episodi de fortes pluges aquest dimecres a Catalunya està provocant diverses incidències a la xarxa viària a l'àrea de Barcelona principalment, i afectacions al servei de Rodalies i al Metro.
A la xarxa viària, la B-20 està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
També hi ha lentitud en la C-58 entre Ripollet i Barcelona i en la C-33 entre la Llagosta i Barcelona per la pluja.
A la xarxa ferroviària, la circulació està interrompuda entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació "per les condicions meteorològiques adverses", informa Rodalies a 'X'.
Informen també que poden haver-hi retards en pràcticament totes les línies de la xarxa de Rodalies de Catalunya superiors a 20 minutos de mitjana per les pluges.
A més, hi ha hagut incidències a la xarxa de Metro: a la L1 estan tancades per acumulació d'aigua les estacions de Sant Andreu, Fabra i Puig i Trinitat Vella; a la L4 hi ha servei parcial entre La Pau i Verdaguer; i a la L11 el vestíbul secundari de l'estació Torre Baró-Vallbona està tancat i hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
La tempesta ha generat també incidències en el subministrament elèctric: a la ciutat de Barcelona ha afectat a 7.696 abonats, una afectació que s'ha reduït a 570 abonats a les 21.20 hores, informa Protecció Civil en 'X'.