Una incidència a Sant Feliu (Barcelona) talla la R4 entre Martorell i l'Hospitalet (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Una incidència a la infraestructura ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) talla la línia R4 de Rodalies entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat Renfe en un comunicat.
Renfe està gestionant un servei alternatiu de transport per cobrir el trajecte.
A més, s'està dirigint als usuaris a altres modes de transport com el Metro a l'Hospitalet i Cornellà, el Tram a Sant Joan Despí, i a la xarxa d'FGC a Martorell.