Publicat 05/02/2026 20:36

Una incidència a Sant Feliu (Barcelona) talla la R4 entre Martorell i l'Hospitalet (Barcelona)

Arxivo - Diverses persones esperen a agafar un tren en l'Estació de Fabra i Puig, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Una incidència a la infraestructura ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) talla la línia R4 de Rodalies entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat Renfe en un comunicat.

Renfe està gestionant un servei alternatiu de transport per cobrir el trajecte.

A més, s'està dirigint als usuaris a altres modes de transport com el Metro a l'Hospitalet i Cornellà, el Tram a Sant Joan Despí, i a la xarxa d'FGC a Martorell.

