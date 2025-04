Una incidència en el proveïdor telefònic impedeix a alguns CAP rebre i emetre trucades

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Una incidència en el proveïdor telefònic impedeix a alguns centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya rebre i emetre trucades.

Segons ha informat aquest dimecres la conselleria de Salut en un missatge a X recollit per Europa Press, els usuaris que no puguin contactar amb els centres de salut poden trucar al telèfon 061 per a consultes urgents o dubtes de salut.

No han concretat el total de centres afectats ni si la incidència afecta alguna zona concreta de Catalunya, però Salut informa que els centres funcionen "amb normalitat".