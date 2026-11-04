Una incidència obliga l'R4 de Rodalies iniciar i finalitzar recorregut a L'Hospitalet (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Una incidència a la infraestructura en Castellbisbal ha obligat els trens de la línia R4 de Rodalies Terrassa Estació del Nord - Martorell Central iniciar i finalitzar el seu recorregut a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dimecres des de les 7.35 hores.
Se circula per via única entre Molins de Rei i Castellbisbal (Barcelona), informa Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Han afegit que es poden produir demores en la freqüència dels combois.