Publicat 04/11/2026 07:59

Una incidència obliga l'R4 de Rodalies iniciar i finalitzar recorregut a L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidència a la infraestructura en Castellbisbal ha obligat els trens de la línia R4 de Rodalies Terrassa Estació del Nord - Martorell Central iniciar i finalitzar el seu recorregut a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dimecres des de les 7.35 hores.

Se circula per via única entre Molins de Rei i Castellbisbal (Barcelona), informa Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Han afegit que es poden produir demores en la freqüència dels combois.

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