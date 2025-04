BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Una incidència en la infraestructura a l'entrada de l'estació de Castellbisbal (Barcelona) obliga a circular per via única als trens de Rodalies al seu pas per l'estació aquest dijous al matí.

Les línies afectades són la R4 entre Castellbisbal i Molins de rei (Barcelona), i la R8 al seu pas per Castellbisbal, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Han afegit que a causa de la incidència els trens circulen amb una demora de 20 minutos.