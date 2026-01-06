La incidència de grip a Catalunya segueix a la baixa i per sobre del nivell moderat de transmissió

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Es registren 248 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
La incidència estimada de la grip a Catalunya continua en descens la primera setmana epidemiològica de l'any, del 29 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026, "després d'haver superat el pic epidèmic", situant-se per sobre del nivell moderat de transmissió, amb 248 casos per cada 100.000 habitants.
La setmana anterior la xifra era de 236 casos per cada 100.000 habitants, també per sobre del nivell moderat de transmissió, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), recollits aquest dimarts per Europa Press.
El subtipus de grip predominant és l'A(H3N2) variant K (87%) per sobre de l'A(H1N1pdm09) (4,3%), segons les últimes dades disponibles, corresponents a la setmana 51.
CONJUNT DE LES IRA
La incidència del conjunt de les infeccions agudes respiratòries (IRA) és de 635 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 51.502 casos d'IRA, situant-se per sota del nivell basal de transmissió.
La distribució de virus mostra la grip com el més predominant (39,1% de les mostres), seguida del rinovirus (16,2%) i del VRS (10,1%); en nens, la positivitat dels multitests mostren la grip A com més circulant (37,3%), seguida del VRS (14,8%).
COVID I VRS
El VRS registra un augment aquesta setmana, posant-se per sobre del nivell basal, amb una incidència estimada de 64 casos per 100.000 habitants.
El Sars-Cov2 es manté estable a nivells baixos de transmissió, i en la setmana 50 predomina la circulació del subtipus del XFG (100%).
Els ingressos en llits convencionals han registrat també un descens aquesta setmana, essent el 76% dels ingressos per grip en majors de 60 anys, i el 43% dels de VRS en menors de 4 anys.
VACUNACIÓ
La cobertura vacunal enfront de la grip és del 67% per a majors de 80 anys i del 54% per a persones de 70-79 anys, mentre que enfront del Covid-19 és del 55% en majors de 80 i del 39% en persones de 70-79 anys.
Entre els nens de 6-59 mesos, la cobertura enfront de la grip és del 42%, i enfront del VRS la cobertura acumulada és del 94,2% (per als nascuts d'abril a setembre) i del 87,9% (d'octubre a maig), la qual cosa representa una cobertura total del 92,5%.