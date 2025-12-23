La incidència de la grip a Catalunya baixa i se situa en el nivell alt de transmissió

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Es registren 543 casos per cada 100.000 habitants
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
La incidència estimada de la grip a Catalunya ha registrat un descens durant la 51a setmana epidemiològica de l'any, del 15 al 21 de desembre, situant-se per sobre del nivell alt de transmissió, amb 543 casos per cada 100.000 habitants.
La setmana anterior, la xifra era de 764 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposava un nivell molt alt de transmissió, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides aquest dimarts per Europa Press.
El subtipus de grip predominant és l'A(H3N2) variant K (88%) per sobre de l'A(H1N1pdm09) (5,7%), segons les últimes dades disponibles, corresponents a la setmana 49.
En el nivell alt de transmissió, segons els documents aprovats per la Comissió de Salut Pública d'Espanya i per la Generalitat de Catalunya, es recomana l'ús de la mascareta quirúrgica en centres sanitaris i sociosanitaris.
CONJUNT DE LES IRA
La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.102 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 89.463 casos d'IRA, superant el nivell alt de transmissió.
La distribució de virus mostra la grip com el més predominant (49,3% de les mostres), seguit del rinovirus (17,3%) i del VRS (7,8%), mentre que en la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostren la grip A com el més circulant (62,4%), seguit del VRS (6,6%).
COVID I VRS
El VRS es manté en ascens des de fa 7 setmanes, superant el nivell basal, amb una incidència estimada de 79 casos per cada 100.000 habitants.
El Sars-Cov2 es manté estable a nivells baixos de transmissió, amb una incidència estimada de 8 casos per cada 100.000 habitants.
Els ingressos en llits convencionals també han registrat un descens aquesta setmana, amb el 69% dels ingressos per grip en els més grans de 60 anys, i el 73% dels de VRS en menors de 4 anys.
VACUNACIÓ
La cobertura vacunal contra la grip és del 67% per als més grans de 80 anys i del 54% per a persones d'entre 70 i 79 anys, mentre que contra la covid-19 és del 55% en els més grans de 80 i del 39% en persones d'entre 70 i 79 anys.
Entre els infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura contra la grip és del 41%, i respecte al VRS, del 94,1% (per als nascuts entre abril i setembre) i del 88,2% (entre octubre i maig).