Una incidència a la catenària genera retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Una incidència en la catenària per falta de subministrament elèctric genera retards en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.

La falta de subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) i el Prat de Llobregat (Barcelona) obliga els combois a circular per via única, han informat aquest dimecres fonts d'Adif a Europa Press.

Els tècnics segueixen treballant en la resolució de la incidència, i Adif manté oberta la incidència, per la qual cosa no han detallat el total d'operacions afectades per aquesta.