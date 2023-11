BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha alertat aquest dimarts que una incidència afecta el funcionament dels telèfons 112, 012 i 061.

En un missatge a través de la xarxa social X, recollit per Europa Press, han assegurat que treballen per resoldre-la i han demanat "disculpes per les molèsties".

Per la seva banda, fonts del telèfon 112 han detallat que "hi ha problemes de connexió amb el telèfon 112 en un dels dos centres".