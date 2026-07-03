Un incendi a Vilademuls (Girona) obliga a confinar la zona de Vilavenut i el Palol de la Farga

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendi a Vilademuls, a la comarca del Pla de l'Estany (Girona), ha obligat a confinar aquest divendres a les 14.30 les entitats de població de Vilavenut i Palol de la Farga (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat a X.
Aquest incendi és simultani al de la Bisbal d'Empordà (Girona), que també ha provocat confinaments a 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal.
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 64 dotacions en l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que s'ha intensificat pel vent de tramuntana, i el flanc dret ha entrat al massís de les Gavarres