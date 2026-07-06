Un incendi a Vilademuls (Girona) activa 14 dotacions i complica el trànsit a l'AP-7 i l'N-II

GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han activat 14 dotacions (11 terrestres i 3 aèries) per un incendi a Vilademuls (Girona) aquest dilluns al migdia, que està generant complicacions a l'AP-7, amb un carril tallat i retencions cap a Barcelona, i a l'N-II, tallada totalment.
L'incendi de vegetació ha començat cap a les 14.30 hores en un voral de la carretera N-II, concretament entre els quilòmetres 731 i 732.
L'AP-7 ha arribat a estar tallada durant uns minuts, però progressivament ha anat obrint els carrils fins a tenir-ne només un tancat, si bé un vehicle avariat al voral també ha complicat la fluïdesa del trànsit.