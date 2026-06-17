Actualitzat 17/06/2026 16:26

Un incendi a Torrefeta i Florejacs mobilitza 18 dotacions dels Bombers

Incendi a Torrefeta i Florejacs (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -

14 camions dels Bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris treballen aquest dimecres al migdia en un incendi de vegetació declarat a les 14 hores a Torrefeta i Florejacs (Lleida), prop de la població de Llor, informa el cos en un missatge a X.

El flanc dret ja està controlat gràcies a l'ajuda dels tractors dels pagesos, que han provat d'impedir el pas de les flames.

D'altra banda, al flanc esquerre hi ha focus secundaris, per la qual cosa s'està mobilitzant maquinària.

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