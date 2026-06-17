Un incendi a Torrefeta i Florejacs mobilitza 18 dotacions dels Bombers

LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -
14 camions dels Bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris treballen aquest dimecres al migdia en un incendi de vegetació declarat a les 14 hores a Torrefeta i Florejacs (Lleida), prop de la població de Llor, informa el cos en un missatge a X.
El flanc dret ja està controlat gràcies a l'ajuda dels tractors dels pagesos, que han provat d'impedir el pas de les flames.
D'altra banda, al flanc esquerre hi ha focus secundaris, per la qual cosa s'està mobilitzant maquinària.