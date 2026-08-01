Un incendi de vegetació a Montblanc (Tarragona) obliga a tallar la TV-2124

TARRAGONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola a Montblanc (Tarragona) que ha obligat a tallar la carretera TV-2124, segons explica Trànsit en un missatge a 'X'.
El foc es desenvolupa en les proximitats de la via i els Bombers de la Generalitat han desplegat 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, segons han informa el cos en un altre missatge a 'X'.
Els efectius dels bombers compten amb el suport de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).