Publicat 01/08/2026 16:47

Un incendi de vegetació a Montblanc (Tarragona) obliga a tallar la TV-2124

Imatge de l'incendi
@BOMBERSCAT

TARRAGONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola a Montblanc (Tarragona) que ha obligat a tallar la carretera TV-2124, segons explica Trànsit en un missatge a 'X'.

El foc es desenvolupa en les proximitats de la via i els Bombers de la Generalitat han desplegat 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, segons han informa el cos en un altre missatge a 'X'.

Els efectius dels bombers compten amb el suport de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

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