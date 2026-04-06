Un incendi de vegetació a la C-32 a Gavà provoca retencions des de Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Un incendi de vegetació en el marge de la C-32 a l'altura de Gavà està provocant retencions en aquesta via des de Castelldefels (Barcelona), amb un únic carril de circulació habilitat en sentit Barcelona, segons ha informat en un missatge a X el Servei Català de Trànsit.
Els Bombers treballen amb 7 dotacions i han informat que l'incendi està cremant el marge de la via, generant un focus secundari al Parc Agrari del Baix Llobregat en el qual també estan treballant, han informat també via X.
Aquest tall es produeix durant la segona fase del dispositiu de tràfic a les carreteres catalanes en la qual des de les 12 hores d'aquest diumenge fins a les 14 hores d'aquest dilluns han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 396.261 vehicles, el 67,2% dels previstos.