Actualitzat 17/06/2026 16:15

Un incendi en uns laboratoris de la UAB a Cerdanyola activa 15 dotacions dels Bombers

Archivo - Vehicle dels Bombers de la Generalitat
BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen amb 15 dotacions aquest dimecres a la tarda en un incendi als laboratoris d'un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El foc s'ha originat a les 15.22 quan inicialment ha afectat una caseta adossada a l'exterior i, posteriorment, s'ha propagat a l'interior dels laboratoris, han informat els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press.

En arribar ja s'havia evacuat l'edifici per part del personal del laboratori.

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