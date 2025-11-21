Incendi al restaurant Normal de Girona, el segon en un mes a locals dels germans Roca

GIRONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dijous a la nit un incendi sense ferits a la cuina del restaurant Normal, situat al Barri Vell de Girona, i es tracta del segon incendi que es produeix en un mes en un establiment dels germans Roca, després que el passat 4 de novembre es cremés la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch a Vilablareix (Girona), on tampoc no es van produir danys personals.
L'avís s'ha produït a les 00.16 hores, i en total, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat sis dotacions i el foc ha afectat principalment la campana extractora, la xemeneia i alguns materials, informen fonts del cos a Europa Press.
Un dels germans, Josep Roca, ha publicat un missatge per les xarxes socials recollit per Europa Press, en què ha afirmat que no hi ha hagut cap dany personal: "Estem tots bé. Gràcies als bombers, la policia local i els veïns pel seu suport. Estarem tancats fins que puguem reobrir el més aviat possible".