Un incendi en un polígon de Badalona (Barcelona) provoca una gran columna de fum

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge a última hora de la tarda contra un incendi al pati exterior d'una nau del polígon industrial Sud a Badalona (Barcelona) que provoca una gran columna de fum negre.

Crema una pila de ferralla i maquinària al pati de la nau, on no consta que hi hagi cap persona i on han destinat 10 dotacions, informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Els bombers han demanat "el confinament preventiu dels veïns i persones que es trobin a prop" de l'incendi, del que han rebut avís a les 18.35.