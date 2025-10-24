Actualitzat 24/10/2025 13:25

Un incendi crema 8 motos i un punt de venda de l'ONCE a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendi que s'ha produït aquest divendres cap a les 07.00 hores per causes desconegudes ha calcinat vuit motos i un punt de venda de l'ONCE entre el carrer Villarroel i la ronda Sant Antoni de Barcelona, informen fonts municipals a Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Ara', a més dels vuit vehicles calcinats, també n'hi ha hagut dos que han patit danys, a banda d'un restaurant i una caixa de distribució elèctrica.

Finalment, els Bombers de Barcelona han sufocat el foc.

