Un incendi obliga a interrompre l'alta velocitat a Tarragona, que afecta la línia Madrid-Barcelona

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendi prop de la infraestructura obliga a interrompre la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès (Tarragona) des d'aquest dilluns a les 9.48 hores.
Estan afectats els trens de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'àmbit de Rodalies, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 pateixen demores de més de 30 minuts de mitjana per una incidència tècnica d'un tren entre Sitges i Garraf (Barcelona).