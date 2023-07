Un incendi en una nau industrial a Sabadell (Barcelona) genera una gran columna de fum

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres a la tarda en l'extinció d'un incendi en una nau industrial al carrer Can Alzina de Sabadell (Barcelona), on ha generat una "densa columna de fum".

En un enfilall de tuits, recollit per Europa Press, el cos ha informat que no hi ha cap ferit, que el foc està cremant "roba i paper" i ara com ara n'han pogut evitar la propagació a la indústria que hi ha situada darrere.

Els Bombers recomanen el confinament preventiu de persones vulnerables de la zona centre i nord de Sabadell per la columna de fum que ha provocat l'incendi.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats terrestres i un equip conjunt de Bombers i SEM, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut 144 trucades d'alerta pel foc, la primera de les quals a les 14.18, informen a Twitter.

A més a més, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incendi i ha recomanat que "totes les persones que notin molèsties pel fum tanquin portes i finestres".