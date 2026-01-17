Un incendi en una nau industrial a Reus (Tarragona) obliga a confinar habitatges

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en una nau industrial al carrer de l'Alcalde Pasqual a Reus (Tarragona) ha afectat al sostre de l'edifici, que "pràcticament ha col·lapsat", i ha obligat a confinar habitatges situats darrere de la nau.
Bombers de la Generalitat ha desplaçat 17 dotacions per treballar en la seva extinció després de rebre l'avís a les 6.17 hores del matí d'aquest dissabte, segons informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El foc estava localitzat al fons de la nau, propietat d'una empresa de congelats, i han cremat neveres frigorífiques i algun motor, pels quals els bombers treballen des de l'exterior fent ús d'autoescala i han sectoritzat el foc per evitar que afecti a la nau contigua.