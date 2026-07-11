Un incendi a Mont-roig del Camp (Tarragona) obliga a confinar una urbanització i a tallar la R16

TARRAGONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en un incendi de vegetació a Mont-roig del Camp (Tarragona) que ha obligat a ordenar el confinament per precaució de la urbanització El Casalot, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També a demanar al tall de les vies de tren properes a la zona, per on circula la línia R-16 de Rodalies i els serveis Avant entre Barcelona i el sud de Catalunya; la circulació està interrompuda entre Cambrils i Tortosa (Tarragona).
L'avís s'ha rebut a les 12.16 hores d'aquest dissabte i els bombers treballen amb 12 dotacions terrestres i 5 aèries.
La part frontal de l'incendi ha arribat a la zona de les vies, però no les ha creuat, i es treballa a contenir el seu avanç.
El flanc esquerre és el motor de l'incendi i és on els bombers estan treballant de forma prioritària.