Un incendi a l'antic B9 de Badalona (Barcelona) sense ferits mobilitza 2 dotacions de Bombers

BADALONA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
Un incendi registrat aquest dimarts a la tarda a l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), que no ha causat ferits però sí afectacions en "alguna barraca", ha mobilitzat 2 dotacions de Bombers de la Generalitat després de rebre un avís a les 18.04 hores, informen fonts del cos a Europa Press.
Per la seva banda, fonts de la Guàrdia Urbana de Badalona han explicat que els primers indicis apunten al fet que el foc s'ha originat per la crema de runes i que la columna de fum que ha generat "segurament es degui a un plàstic cremat, no a material combustible".
Per realitzar les tasques d'extinció, la policia local ha tallat el carrer de la Tardor.
El passat 17 de desembre, els Mossos d'Esquadra van dur a terme un operatiu per desallotjar el B9, on van arribar a residir unes 400 persones, part de les quals es van traslladar al pont de la C-31.
El 28 de gener, la Generalitat de Catalunya i les entitats socials van donar per finalitzada l'operació de reallotjament després de reubicar els últims afectats, mentre que les persones que encara pernoctaven sota el pont han estat desallotjats aquest dimarts.